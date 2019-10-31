ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", задержанный из-за ложного сообщения о минировании в екатеринбургском аэропорту Кольцово, вылетел в Сургут, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что поступило анонимное сообщение о "минировании" самолета рейсом "Екатеринбург-Сургут". После проверки силовики не обнаружили опасных предметов на борту. По предварительным данным, сообщить о "минировании" мог один из пассажиров, опаздывавший на рейс.

"Самолет вылетел в 0.13 (22.13 мск)", – сказал собеседник агентства.

В УФСБ по региону ранее сообщили, что уже задержали звонившего: это гражданин РФ 1982 года рождения. По словам представитель экстренных служб региона, мужчина был пьян.