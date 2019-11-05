СОЧИ, 5 Ноя /ПРАЙМ/. Один из самых длинных тоннелей в России в составе автодороги "Обход Сочи" закрылся на год на капитальный ремонт, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".

По данным управления, тоннель №6 ("Мамайский") автодороги "Обход Сочи" находится на шестом месте среди самых длинных автодорожных тоннелей России, также занимая второе место среди наиболее протяжённых автодорожных тоннелей на территории Южного федерального округа. Его длина 2,619 тысячи метров. С ночи вторника он закрылся для проведения капитального ремонта. Для проезда будет закрыт участок трассы от автодорожной развязки с улицы Пластунской до пересечения с дублером Курортного проспекта и улицей Егорова в микрорайоне Мамайка.

"В составе Обхода Сочи, который являлся основой маршрута перевозки грузов при подготовке к Олимпийским играм 2014 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, шестой "Мамайский" тоннель успешно функционировал в режиме высокой загрузки на протяжении десяти лет. Капитальный ремонт продлится немногим более года и позволит обеспечить искусственному сооружению нормативные транспортно-эксплуатационные характеристики при дальнейшей работе. Вновь движение по отремонтированному тоннелю планируется открыть 1 декабря 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при транзитном проезде из микрорайона Мамайка на въезде в центр Сочи со стороны Дагомыса и Джубги в направлении микрорайонов Хоста и Кудепста, а также Адлерского района Сочи и Красной Поляны, и в обратном направлении для всех видов транспорта оптимальным станет движение по федеральной дороге А-148 дублер Курортного проспекта.

В ведомстве уверены, что закрытие тоннеля в перспективе предстоящих зимнего и летнего курортных сезонов не окажет значительного влияния на транспортную обстановку, так как логистический потенциал дублёра Курортного проспекта имеет необходимый запас пропускной способности и позволит достаточно эффективно перераспределить транспортные потоки в центре Сочи на время проведения капитального ремонта тоннеля №6 Обхода города-курорта. Вместе с тем, сам "Обход Сочи" на отрезке от развязки с улицей Пластунской и до реки Агура будет открыт для проезда и продолжит функционировать в штатном режиме.