НОВОСИБИРСК, 6 ноя — ПРАЙМ. Чартер авиакомпании Azur Air, вылетевший из Томска во Вьетнам, в среду сел в китайском аэропорту Сиань из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В 05.15 (01.15 мск) 6 ноября 2019 года воздушное судно Boeing 757-200, выполнявшее рейс по маршруту Томск-Фукуок, совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Сиань (Китай) по причине срабатывания одного из датчиков технической неисправности. На борту находился 241 пассажир и семь членов экипажа", — говорится в сообщении.

Сейчас пассажиры в аэропорту ожидают прибытия резервного воздушного судна, авиакомпания планирует отправить их к месту назначения.

Красноярская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров.