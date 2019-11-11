НОВОСИБИРСК, 11 ноя /ПРАЙМ/. Чартерный рейс авиакомпании Azur Air в Камрань (Вьетнам) ночью в понедельник задержался в аэропорту Томска из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В 0.00 сегодня (20.00 10 ноября мск) задержан чартерный рейс Томск-Камрань авиакомпании Azur Air по технической неисправности", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет — Boeing 757-200. Все 233 пассажира обеспечены напитками, горячим питанием и размещены в гостинице.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а Томская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

"В настоящее время технеисправность устранена, пассажиры в самолете, самолет готовится к вылету", — отметили в прокуратуре.