МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Новейший гражданский вертолет Ми-38 впервые представят за рубежом на авиакосмическом салоне Dubai Airshow-2019, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

Выставка пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).

"Вертолеты России" в рамках международного авиасалона Dubai Airshow 2019 впервые представят за рубежом новейший гражданский вертолет Ми-38. Машина с салоном повышенной комфортности будет демонстрироваться на статической экспозиции, а также примет участие в летной программе", — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что премьера первого серийного вертолета Ми-38 в гражданском исполнении прошла в августе на московском авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился президент России Владимир Путин.

"Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности", — цитируется в сообщении глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Еще одной новинкой Dubai Airshow станет легкий вертолет "Ансат", который вслед за европейским дебютом в Ле Бурже будет впервые представлен на Ближнем Востоке.

"В ОАЭ динамично развивается направление городской мобильности, поэтому помимо летных образцов на своем стенде мы представим беспилотник VRT300, а на совместной экспозиции с эмиратским холдингом Tawazun – макет легкого однодвигательного вертолета VRT500. Не секрет, что инвесторы из ОАЭ проявляют интерес к участию в проекте, и в ходе выставки мы рассчитываем сделать первые конкретные шаги в этом направлении", — цитируется в сообщении гендиректор компании Андрей Богинский.

При разработке интерьера вертолета применены современные технические решения в области безопасности и комфорта. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38 реализована схема с их "задним" расположением, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины.

Дальность полета нового вертолета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.