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МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 ноября вводит ограничения на бесплатный доступ в бизнес-зал аэропорта Новосибирска для участников платинового уровня программы "Аэрофлот Бонус" и пассажиров бизнес-класса, сообщается на сайте перевозчика.

"С 15 ноября 2019 года введено ограничение на доступ в бизнес-зал в аэропорту Новосибирска для участников платинового уровня и для пассажиров класса бизнес", — говорится на сайте перевозчика.

Как отмечается, в качестве компенсации предусмотрено начисление 3 тысяч миль участникам платинового уровня, совершающим перелет из Новосибирска по билету класса эконом и бизнес. Также всем пассажирам, совершающим перелет из Новосибирска по билетам класса бизнес, в качестве компенсации будет предоставляться ваучер на сумму 2 тысячи рублей с НДС, которым можно оплатить следующие перевозки и дополнительные услуги на рейсах "Аэрофлота" в течение года с даты его оформления.

"Изменение коснется всех пассажиров, путешествующих рейсами авиакомпании. Это вынужденное решение, принятое по итогам переговоров с холдингом "Новапорт", владеющим данным аэропортом. Стороны не смогли достичь договоренности, которая бы позволила согласовать условия доступа в зал ожидания повышенной комфортности в аэропорту Новосибирска", — поясняет авиакомпания в своем сообщении причину такого решения.

Как также утверждает "Аэрофлот", стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-зале новосибирского аэропорта в несколько раз выше, чем в других крупных аэропортах страны, при этом предложенные тарифы не соответствуют качеству предоставляемых услуг, что подтверждается проведёнными опросами.

"Аэрофлот" с 15 августа начал ограничивать бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов городов РФ. Впоследствии перевозчик снял ограничения в ряде аэропортов. Пресс-служба "Аэрофлота" ранее объясняла изменение условий доступа в залы повышенной комфортности экономической целесообразностью.