НОВОСИБИРСК, 18 ноя /ПРАЙМ/. Авиарейс из Томска в Таиланд (Патайя) авиакомпании Royal Flight в понедельник задержали на 7,5 часов по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Рейс из Томска в Патайю, который должен был вылететь в 04.30 (00.30 мск), перенесли на 12.00 (08.00 мск) по техническим причинам", — сказал собеседник агентства. Задержка, таким образом, составит 7,5 часов.

По данным ведомства, на рейс зарегистрировано 235 пассажиров, которым предложена еда и напитки, 78 человек размещены в гостинице, остальные отказались.

"Томская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса", — добавили в надзорном ведомстве.