МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Ранее в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев заявил, что проект моста через Лену уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о его строительстве может быть принято до конца года.

"Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Он наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: "Ситуация созрела до реализации". Там же президент поручил правительству внести предложение", — пишет газета в понедельник.

В аппарате правительства комментариев не дали, представитель президента Дмитрий Песков оперативно не ответил на запрос издания.

По текущей финансовой модели стоимость трехкилометрового моста с 11 километрами подходов оценивается в 83 миллиарда рублей с НДС, предусмотрен капитальный грант в 54 миллиарда рублей и участие частного инвестора, пишет газета. Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1–4 тысячи рублей в зависимости от категории и года реализации проекта.

В июне Путин упомянул о мосте в ходе прямой линии. В августе его внесли в проект нацпрограммы развития ДФО. В сентябре глава Якутии говорил, что основные федеральные ведомства дали положительное заключение на строительство.

Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.