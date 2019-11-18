МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Мультимодальный портовый битумный терминал за 2,5 миллиарда рублей появится на Волге в Кимрах, он станет крупнейшим в России речным хабом, специализирующимся на перевалке, хранении и производстве нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Канала имени Москвы.

"Компания "СервисТерминалГрупп" (СТГ) при участии ФГБУ "Канал имени Москвы" намерена создать в Тверской области Волжский многофункциональный терминал. Проектируемый мультимодальный портовый комплекс станет крупнейшим в России речным хабом, специализирующимся на перевалке, хранении и производстве нефтепродуктов…. Инвестиции в проект Волжского многофункционального терминала составят 2,5 миллиарда рублей…. Возвести объект планируется до 2024 года", — сообщили в пресс-службе. Предприятие уточняет, что объект будет построен в районе города Кимры.

Проект будет представлен на выставке-форуме "Транспорт России", который пройдет с 19 по 21 ноября в Москве в Гостином дворе, уточнили в Канале имени Москвы. Участие ФГБУ "Канал имени Москвы" предполагает технические согласования и строительство комплекса, флот предприятия будет задействован при работах по дноуглублению, берегоукреплению объекта. "СервисТерминалГрупп" занимается разработкой предпроектной документации, уточняется в сообщении.

Промышленно-логистический комплекс площадью 18 га будет использоваться для приемки, хранения, производства и реализации нефтепродуктов, доставляемых с нефтеперерабатывающих заводов автомобильным, железнодорожным и речным транспортом. Это битум, масла (моторные, индустриальные и гидравлические), мазут, а также полимерный модифицированный битум (ПБВ) и мастики, используемые в дорожном строительстве и при выпуске кровельных материалов.

"В рамках проекта планируется возвести склад, открытую площадку для перевалки нерудных материалов, стоянку для большегрузного транспорта, а также специальные резервуары, технологические установки и производственный комплекс с сертифицированной лабораторией контроля качества…. Для флота будет оборудована причальная стенка длиной 250 метров, которая сможет принимать малотоннажные танкеры", — уточняет пресс-служба.

Новый портовый комплекс сможет пропускать в навигацию 1 тысячу судов и свыше 2 миллионов тонн грузов, а его промышленно-логистические мощности позволят складировать и перерабатывать единовременно 100-500 тысяч тонн нефтепродуктов. Проектный объем их хранения и транспортировки составит 25 тысяч тонн дорожных, 60 тысяч тонн нефтебитумных, 70 тысяч тонн кровельных и 300 тысяч тонн инертных материалов.