МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. РЖД в обозримом будущем не планируют заменять проводников поездов дальнего следования дронами, потому что пассажиру комфортнее с людьми, заявил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.

РЖД недавно утвердили стратегию цифровой трансформации до 2025 года. Она охватывает много направлений.

"Не заменят", — ответил Чаркин на вопрос о возможности замены проводников дронами в рамках цифровизации.

Он рассказал, что даже был проведён эксперимент, когда убрали проводника из вагона.

"Был такой у нас опыт, человеку очень важно, чтобы был человек. Поэтому я не думаю, что до какого-то глобального изменения ментальности людей (можно заменить проводников дронами — ред.)", — добавил Чаркин.