МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. РЖД до 2025 года в рамках развития цифровизации будут поэтапно внедрять на терминально-складских комплексах роботов, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин.

Он рассказал, как РЖД планируют автоматизировать работу терминально-складских комплексов.

"Это и внедрение софта, который автоматизирует, с одной стороны. С другой стороны, все, что вы назвали, абсолютно это в наших планах. Это поэтапное (внедрение — ред.) роботов на операциях на складе, это внедрение датчиков, опять же которые позволят более точно и планировать, и учитывать использование ресурсов, поэтому все, что вы назвали, это у нас в планах. Но с дронами — пока это вопрос", — ответил Чаркин на вопрос, будет ли компания использовать роботов и дроны.

Он уточнил, что речь идёт о планах компании до 2025 года. "2025 год — это уже внедрение", — добавил Чаркин.

РЖД недавно утвердили стратегию цифровой трансформации до 2025 года. Она охватывает много направлений.