С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек /ПРАЙМ/. Приморский районный суд вынес постановление о домашнем аресте бывшего генерального директора компании "Больверк" Сергея Петрухина, подозреваемого в хищении средств при строительстве морского порта в Пионерском Калининградской области, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Сергей Петрухин был задержан 3 декабря, сегодня суд вынес решение о домашнем аресте Петрухина. Срок меры — 09.01.2020", — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее сообщилось, что в подозрении хищения в размере 1,6 миллиарда рублей, выявленного при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых — генеральный директор ООО "Больверк", а также бывший генеральный директор и заместитель генерального директора данной организации.

В августе губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ввод в строй глубоководного порта в Пионерском отстает от графика минимум на девять месяцев, в качестве причины он назвал январский сильный шторм. Началось строительство в феврале 2018 года, закончить планируется в 2020-м.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2017 года ООО "Больверк" (генеральный подрядчик) заключило государственный контракт с ФГУП "Росморпорт" (заказчик-застройщик) на строительство объекта терминала на сумму 7,4 миллиарда рублей. ООО "Больверк" получило аванс по госконтракту на общую сумму 3,63 миллиарда рублей, при этом фактическая готовность объекта составляет лишь 27%, а подрядчиком выполнено работ на сумму около миллиардов рублей.

Следствие установило, что поступившие от ФГУП "Росморпорт" деньги направлены ООО "Больверк" на счета четырех аффилированных организаций. В дальнейшем часть денежных средств уходила в пользу "фирм-однодневок", зарегистрированных в Самарской области.