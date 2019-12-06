МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Калининградская железная дорога (КЖД) в 2020 году может провести road show проекта мультимодальной перевозки грузов по маршруту Норвегия — Китай и обратно в основных городах Норвегии, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ по итогам переговоров делегации КЖД с представителями норвежских транспортных компаний при участии торгпредства России в Норвегии.

В ходе встреч с представителями норвежских компаний начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин презентовал транспортно-логистические возможности КЖД по организации мультимодальных перевозок грузов из Норвегии в Китай и обратно. Он отметил, что такой вариант является более эффективным и быстрым, чем традиционные морские перевозки.

Также в ходе переговоров стороны предварительно договорились, что в 2020 году делегация КЖД проведет расширенную презентацию транспортно-логистических возможностей региона на одной из сессий Норвежско-Российской торговой палаты (НРТП).

"Александр Аникин (торговый представитель России в Норвегии — ред.) предложил начальнику Калининградской железной дороги Виктору Голомолзину рассмотреть возможность проведения в 2020 году так называемого "road show" (выездной сессии-презентации) по основным городам Норвегии (с участием представителей мэрий следующих городов: Осло, Кристиансанна, Ставангера, Бергена, Олесунна и Тронхейма) с презентацией проекта мультимодальной перевозки грузов по маршруту Норвегия – Китай и обратно", — отмечается в сообщении.