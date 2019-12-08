МОСКВА, 8 дек /ПРАЙМ/. РЖД с воскресенья вводят новый график движения на 2019-2020 годы, в котором увеличат количество поездов дальнего следования, в том числе двухэтажных, ускорят 334 состава и добавят электричек, сообщала компания.

РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. "Восьмого декабря 2019 года в 00.00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2019/2020 годы. График будет действовать в течение года", — говорится в сообщении.

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 583 пары в 433 сообщениях (в графике движения на 2018/2019 годы – 567 пар в 415 различных сообщениях). Количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" увеличится с 358 до 377 и составит 64,7% от общего числа пассажирских поездов, сообщали РЖД.

Всего для обеспечения пассажирских перевозок сформированы 1244 состава поездов против 1177 в прежнем графике. Из них 189 составов поездов "Ласточка" (было 160), 16 составов поездов "Сапсан", 7 составов поездов Talgo ("Тальго") и 4 состава поездов Allergo ("Аллегро").

СОСТАВОВ ПОБОЛЬШЕ, В ПУТИ — ПОБЫСТРЕЕ

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров, которого цитировала компания, отмечал, что новый график предусматривает рост объемов движения во всех видах перевозок. Так, особенностью этого графика является увеличение числа дневных пассажирских поездов, в том числе составами "Ласточка" на семи маршрутах.

РЖД сообщили, что на наиболее востребованных у пассажиров маршрутах назначены 46 новых поездов (Ростов – Краснодар – Туапсе, Омск – Владивосток, Москва – Муром – Нижний Новгород, Москва – Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск и др.).

Будет расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава: до 17 пар поездов на 13 маршрутах (было 11 пар на 9 маршрутах). Так, например, с 8 декабря новый двухэтажный поезд будет обеспечивать перевозку пассажиров на маршруте Москва – Пенза, с 25 декабря – на маршруте Москва – Брянск.

Особое внимание компания уделит скоростному движению: в новом графике ускорено 334 пассажирских поезда дальнего следования. "Треть всех поездов (334 поезда) будут ускорены: из них 47 поездов – от 30 до 60 минут, а 44 поезда – свыше часа (например, поезд № 5/6 Астрахань – Москва сократил время в пути на 3 часа 33 минуты, № 13/14 Новокузнецк – Санкт-Петербург – на 1 час 23 минуты, № 133/134 Томск – Анапа – на 3 час 12 минут и др.)", — говорится в сообщении РЖД.

ЭЛЕКТРИЧКИ

Общие размеры пригородного движения в графике 2019/2020 года увеличились на 188 пар поездов и составили 3926 пар. Прежний график предусматривал 3738 пар.

В новом расписании, которое начинает действовать с 8 декабря, 434 пары будут сформированы составами "Ласточка" (в 2018/2019 годах – 312 пар). В том числе, 259 пар на Московской железной дороге, 111 пар – на Октябрьской железной дороге, 17,5 пары – на Свердловской железной дороге, 21,5 пары на Калининградской железной дороге и 25 пар на Северо-Кавказской железной дороге).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Китай, Монголию и другие) по 15 маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония).

В графике на 2019/2020 годах назначены следующие новые международные поезда: Андижан – Уфа, Новороссийск – Баку, Гомель – Новозыбков.

Железнодорожными администрациями государств СНГ и дальнего зарубежья назначены 65 пассажирских поездов, в том числе четыре поезда будут находиться на совместном обслуживании с железнодорожными администрациями стран СНГ и дальнего зарубежья.