МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

В 2017 году депутат Сергей Боярский (ЕР) внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. Профильный комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.

Однако Минздрав выступил против законопроекта. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению количества курильщиков и росту числа заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума тем не менее в июле приняла законопроект в первом чтении.

Думский комитет по охране здоровья 24 октября рекомендовал Госдуме принять законопроект и во втором чтении. Поправками к документу устанавливается, что стены курительных комнат должны быть непрозрачными.

Как подчеркнул Боярский, законопроект призван вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курилки сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах.