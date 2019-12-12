ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора" приняла решение об отмене в четверг рейсов из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и обратно, сообщили РИА Новости в аэропорту областного центра.

На четверг региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение в 13 муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с проходящим по региону циклону. Он принес на острова сильный ветер и снегопады. В настоящее время закрыт участок дороги на юге Сахалина.

"Из-за тумана в аэропорту Южно-Курильска (на острове Кунашир) в четверг отменены рейсы из областного центра на Кунашир и обратно", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, авиарейсы будут возобновлены при улучшении метеоусловий в аэропорту Южно-Курильска.