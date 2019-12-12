МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Коридор "Европа-Западный Китай" на территории России появится в перспективе 5-8 лет, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Я могу сказать, что поскольку пока это еще идет предварительная стадия с учетом опыта, который есть, это займет не меньше 4-5 лет точно, строительство. Еще какое-то время на организацию. То есть это перспектива от 5 до 7-8 лет", — заявил он журналистам на мероприятии по случаю пятилетия "поворота на Восток", организованном РАСПП.

По его словам, этот проект сейчас осуществляется на частные инвестиции. Он находится на стадии согласования, но у него хорошие перспективы получить одобрение правительства России.

На данном этапе уже около 70% земли по территории, где будет проходить трасса, выкуплены для строительства дороги.

"Европа — Западный Китай " — масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Казань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр — КНР и 2192 километра — по России.