Самолет в Гонконг вернулся в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира - "Аэрофлот"
МОСКВА, 15 дек /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейсом Москва-Гонконг вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что Airbus А330 готовится выполнить аварийную посадку в Шереметьево из-за превышения посадочной массы воздушного судна. При этом представитель экстренных служб региона сообщал о рейсе Гонконг-Москва.
"Совершен вынужденный возврат в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия пассажира", — сказал собеседник агентства.
Пресс-служба аэропорта сообщила РИА Новости, что борт совершил штатную посадку.
О штатной посадке в 21.14 мск сообщил РИА Новости и представитель экстренных служб региона.
https://1prime.ru/transport/20191215/830690561.html