МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" получила допуск на полеты из Москвы в Йоханнесбург (ЮАР), следует из материалов Росавиации.

Ранее перевозчик не выполнял прямых рейсов из Москвы в Йоханнесбург. "Аэрофлот" будет летать по этому маршруту один раз в неделю.

Кроме того, "Аэрофлот" получил разрешение на увеличение количества рейсов из Москвы в узбекскую Бухару с трех до семи в неделю.

Группа "Аэрофлот" за январь-ноябрь 2019 года увеличила перевозки пассажиров на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,3 миллиона человек.