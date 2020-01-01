МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 января вводит топливный сбор для классов "комфорт" и "бизнес" на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока.

Согласно информации на сайте "Аэрофлота", при полетах между Москвой и пунктами Дальнего Востока/Магаданом по 31 декабря 2019 года сбор не взимался.

"Для перевозок с 1 января 2020 года… не взимается — за каждый полетный сегмент класса "эконом"; 6300 рублей — за каждый полетный сегмент класса "комфорт"; 8400 рублей — за каждый полетный сегмент класса "бизнес", — говорится на сайте "Аэрофлота".

Как следует из данных авиакомпании, для остальных перелетов внутри РФ топливный сбор в цене одного билета для класса "эконом" составляет 2,7 тысячи рублей (за исключением рейсов между Москвой и Якутском — 4,2 тысячи рублей), "бизнес" — 200% от сбора за "эконом", "комфорт" — 150% от сбора за "эконом".

ТОПЛИВНЫЕ СБОРЫ РАСТУТ

"Аэрофлот" в марте 2019 года повысил топливный сбор на 200 рублей на внутренних рейсах. Однако повышение не касалось рейсов в города Дальнего Востока, Крыма и Калининграда. Тогда представитель компании пояснил, что увеличение сборов обусловлено девальвацией рубля и ростом стоимости топлива. В июле 2019 года перевозчик снова повысил топливный сбор на ряде рейсов.

В 2018 году "Аэрофлот" также дважды повышал топливный сбор: в ноябре — на те же 200 рублей, в июле — на 200-400 рублей.

СУБСИДИИ ЛЕТЯТ НА ВОСТОК

Правительство РФ в апреле выделило 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в эконом-классе могут россияне в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет) и ряд льготников.

Помимо программы субсидируемых тарифов, "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. "Плоские" тарифы применяются на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.