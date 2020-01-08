МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Российские аэропорты снова могут оборудовать курилки в своих терминалах — соответствующий закон вступает в силу 8 января.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Но в минувшем декабре в России приняли закон, возвращающий возможность курения в специально оборудованных местах воздушных гаваней. При этом, в соответствии с документом, у курительных комнат будут непрозрачные стены, а сами помещения должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться услугами таких курилок смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.

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В то же время определённо говорить о том, с какого именно дня можно будет перекурить перед полётом, пока рано — потребуется некоторое время, чтобы вернуть курилки в терминалы, с учётом различной подготовленности аэропортов к этому.

Так, в пресс-службе московского аэропорта "Шереметьево" РИА Новости сообщили, что планируют вернуть курилки, которых будет 14, в начале наступившего года, но точной даты пока нет.

Старые курительные комнаты в аэропорту "Домодедово" были переоборудованы в 2013 году, и теперь эти помещения эксплуатируются в других целях, для улучшения пассажирского обслуживания, рассказали в пресс-службе этой авиагавани. Сейчас же аэропорт изучает возможность размещения специальных комнат в том числе на новых площадях.

В аэропорту "Внуково" агентству сообщили, что там изначально были предусмотрены специальные комнаты для курения, оснащенные системой девятикратного обмена воздуха, и необходимое оборудование в этих помещениях с момента запрета на курение в аэропортах не демонтировано.

Поэтому, как сообщали ранее в пресс-службе, при появлении соответствующей законодательной базы "Внуково" может быстро вернуть курительные комнаты в функциональное состояние. При этом специальные помещения для курения могут быть оборудованы таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений.

Иная ситуация в "Жуковском". Дело в том, что это "молодой" аэропорт, и в нем курилок не было никогда, поскольку терминал проектировался и строился в период действия полного запрета на курение. Поэтому "Жуковский" не может просто восстановить ранее действовавшие помещения для курения, их предстоит создавать с нуля.

И такая задача, как заявляли агентству в пресс-службе аэропорта, будет решена в рамках реконструкции и расширения здания пассажирского терминала, которая предстоит в 2020-2021 годах. Кроме того, аэропорт изучит возможность организации курилок в действующем терминале.

О планах вернуть курилки уже заявляли и в регионах страны. Так, аэропорт Хабаровска сообщал, что решает вопрос с выделением помещений под курилки в здании нового терминала. Калининградский "Храброво" высказывался в поддержку решения о возвращении курительных комнат, если это исключит такие нарушения, как курение в туалетах. Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения и, если понадобится, отдельные помещения для пользователей электронных сигарет. О своей готовности оборудовать в терминале курилки сообщал и петербургский "Пулково".