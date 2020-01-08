КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с начала суток 9 января, соответствующую информацию опубликовало государственное предприятие "Украэрорух".

"Решением Госавиаслужбы Украины запрещены полеты украинским авиакомпаниям в воздушном пространстве Ирана и Ирака с 00.00 (01.00 мск) 9.01.2020 — до выяснения причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая выполняла рейс PS752", — сообщила пресс-служба госпредприятия в Facebook.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.