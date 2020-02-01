МОСКВА, 1 фев /ПРАЙМ/. Распоряжение о приостановке безвизовых турпоездок с Китаем в связи с защитой здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции касается только граждан КНР, приезжающих в Россию в рамках турпоездок, россиян не ограничивают от поездок в КНР, но настоятельно рекомендуют воздержаться от них.

"Распоряжение подразумевает меры только в адрес китайских граждан: временно приостанавливается въезд китайских граждан в Россию в рамках групповых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для граждан КНР", — пояснили РИА Новости в аппарате правительства.

"Мы никак не ограничиваем российских граждан от поездок в Китай, но настоятельно рекомендуем от них воздержаться", — добавили в аппарате.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.