ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 фев /ПРАЙМ/. Воздушное сообщение между Сахалином и курильским островом Кунашир в понедельник приостановлено по погодным условиям, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова.

"По метеоусловиям принимающего аэропорта в Южно-Курильске в понедельник отменены авиарейсы из Южно-Сахалинска на Кунашир и в обратном направлении", — рассказала собеседница агентства.

По информации сахалинского управления Росгидромета, на Кунашире в настоящее время наблюдается слабая метель, скорость ветра достигает 9 метров в секунду.