МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Порядка 40 собак-проводников обучат в московском метро в течение года, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

"Около 40 собак-проводников обучат в московском метро в 2020 году. Лабрадоров и овчарок, которые в дальнейшем будут сопровождать людей с проблемами зрения, обучают на станциях "Новокосино" и "Авиамоторная" с 10:00 до 13:00, когда пассажиропоток небольшой", — сообщил Ликсутов.

По его словам, в каждом занятии принимают участие 4-5 собак – как взрослые, так и щенки. Во время занятий им прививают навыки безопасного передвижения по метрополитену: учат проходить через двери, спускаться и подниматься на лифте и эскалаторе, двигаться по платформе, заходить и выходить из вагонов поезда, а также выбирать самый широкий турникет в линейке.

Заммэра пояснил, что в результате собаки должны начать спокойно ориентироваться во время поездки и не бояться других пассажиров и шума поездов.

Обучение собак в метро ведётся с 2014 года. Курс прошли уже более 200 животных. Их подготовкой занимается Российская школа подготовки собак-проводников Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" в сопровождении инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.