МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Московский "Домодедово" закупил электрошокеры для всего личного состава предприятия, отвечающего за безопасность аэропорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Второго марта вступил в силу закон, который предоставляет подразделениям транспортной безопасности право на приобретение, хранение и использование электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства. Работники подразделений транспортной безопасности вправе будут их применять на объектах транспортной инфраструктуры для их защиты от актов незаконного вмешательства в случаях отражения нападения на эти объекты и на работников подразделений транспортной безопасности, а также задержания лиц, совершающих преступления или правонарушения.

"Оборудование закуплено для всего личного состава Domodedovo Security, предприятия, отвечающего за безопасность московского аэропорта "Домодедово", — сказали в пресс-службе.

Комментарии других московских аэропортов —"Внуково" и "Шереметьево" — РИА Новости получить не удалось.

Законом устанавливается запрет на применение электрошоковых устройств и искровых разрядников в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, за исключением случаев, если указанные лица оказывают вооруженное сопротивление, совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью работников транспортной полиции и людей, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры.

Работники подразделений транспортной безопасности при применении электрошоковых устройств и искровых разрядников будут обязаны стремиться в зависимости от характера и степени опасности преступления или правонарушения к тому, чтобы любой вред, причиняемый при этом, был минимальным, а также предупредить о намерении применить их. Вместе с тем прописывается обязанность обеспечить лицам, получившим телесные повреждения в результате применения электрошокеров, оказание первой помощи.