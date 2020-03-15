БАКУ, 15 мар /ПРАЙМ/. Около 500 граждан Азербайджана будут доставлены на родину чартерными рейсами после временного приостановления авиасообщения с Турцией из-за угрозы распространения коронавируса, сообщают "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Ранее президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев договорились в ходе телефонного разговора приостановить из-за коронавируса наземное и воздушное сообщение между двумя странами кроме грузоперевозок.

"В связи с решением о временном приостановлении авиасообщения между Азербайджаном и Турцией национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства организует в Турцию чартерные рейсы. На этих рейсах граждане Азербайджана будут доставлены на родину", — говорится в сообщении.

Авиакомпания уточняет, что сегодня из Стамбула планируется доставить в Азербайджан 474 граждан республики, также чартерный рейс запланирован на завтра. Помимо этого, AZAL выполнит чартерные рейсы в Анкару и Анталью в ближайшее время.

"По мере необходимости AZAL продолжит совершать чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на родину", — добавили в авиакомпании.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.