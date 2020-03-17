МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Российская авиакомпания S7 отменяет рейсы в Тиват и работает над получением разрешений для вывоза россиян из Черногории, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее о проблемах с вывозом россиян из Черногории сообщили "Аэрофлот" и "Победа".
"Решением властей Черногории для предотвращения распространения коронавируса введен запрет на все международные пассажирские перевозки. В связи с этим с 02.00 17 марта 2020 года (время московское) S7 Airlines отменяет регулярные рейсы по маршруту Москва–Тиват и обратно", — сказали в пресс-службе.
"Сейчас мы работаем над получением всех необходимых разрешений для выполнения чартерных рейсов для возвращения российских граждан. Актуальную информацию мы оперативно публикуем на нашем сайте", — добавили там.
Представитель Росавиации ранее сообщила РИА Новости, что Росавиация и МИД РФ принимают меры для получения разрешений у авиавластей Черногории на вывоз россиян.
https://1prime.ru/transport/20200317/831098031.html