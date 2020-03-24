ТАШКЕНТ, 24 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания Uzbekistan Airways во вторник спецрейсом доставила из Москвы в Бухару еще 266 граждан Узбекистана после того, как в республике было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Ранее посольство Узбекистана в Москве сообщало, что в терминалах "Внуково" и "Шереметьево" из-за прекращения авиарейсов скопилось значительное число узбекистанцев, которые также прибывают из других регионов РФ, европейских и азиатских стран. Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан организовываются авиационные чартеры для доставки на родину

"Специальный рейс Uzbekistan Airways 24 марта прибыл из "Внуково" в рамках программы возвращения граждан страны из-за рубежа. На борту – 266 граждан Узбекистана", — сказал представитель авиакомпании. По его словам, все пассажиры после прилета будут помещены на двухнедельный карантин в одном из специальных центров в Бухаре.

По данным оперативного штаба по вывозу соотечественников из-за рубежа, к настоящему времени из РФ в Узбекистан были доставлены около 1,2 тысячи узбекистанцев, все они помещены на двухнедельный карантин.

По решению специальной правительственной комиссии утвержден график новых чартерных авиарейсов. В соответствии с ним 24-27 марта будет выполнено из Москвы по одному рейсу для вывоза соотечественников. На следующей неделе также будут организованы чартеры для вывоза соотечественников из Санкт-Петербурга, а также продолжены спецрейсы из Москвы.

Ранее Росавиация сообщила, что вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии из Москвы затруднён из-за позиции властей этих стран по перевозке пассажиров, принимаются меры для урегулирования этого вопроса. Позднее в оперштабе РИА Новости сообщили, что чартеры для вывоза сограждан Узбекистана формируются по спискам МИД и минздрава страны.

По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник число зараженных увеличилось до 50. Более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи — в больницах и специализированных центрах. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.