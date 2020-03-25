ВЛАДИВОСТОК, 25 мар /ПРАЙМ/. Два сотрудника авиационного завода "Прогресс" в Приморье, находящиеся в зарубежной командировке, заразились коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель завода.

"Во время нахождения в заграничной командировке у двоих сотрудников предприятия было выявлено заражение коронавирусом. В настоящий момент оба сотрудника находятся на территории принимающей стороны на карантине, их состояние стабильно", — сказал собеседник.

Власти региона во вторник сообщили, что в Приморье выявлены первые два случая заражения коронавирусом — у людей, которые прибыли из Европы и из Мексики. Они находятся в инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 375 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.