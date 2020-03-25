МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. АО "Средне-Невский судостроительный завод" (Санкт-Петербург) планирует построить и поставить ГТЛК два пассажирских судна смешанного плавания "река-море" за 5,27 миллиарда рублей, свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.

Ранее ГТЛК объявляла соответствующий аукцион. На него заявился лишь один участник, и его заявка была признана соответствующей требованиям.

"Заключить контракт с единственным поставщиком (акционерное общество "Средне-Невский судостроительный завод") на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки (5,27 миллиарда рублей)", — говорится в итоговом решении комиссии.

Стоимость каждого судна составляет 2,635 миллиарда рублей. Согласно материалам закупки, первое судно должно быть передано заказчику не позднее 31 декабря 2023 года, второе судно – не позднее 31 декабря 2024 года.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.