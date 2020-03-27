МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Чистая прибыль Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД, осуществляющей перевозки пассажиров в дальнем следовании) по МСФО в 2019 году выросла на 2,8% по сравнению с 2018 годом и составила 8,475 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Доходы компании за отчетный период выросли на 5%, до уровня в 237,4 миллиарда рублей. Операционная прибыль до субсидий из федерального бюджета составила 4,6 миллиарда рублей, снизившись на 11%.

Операционные расходы увеличились на 5,4%, составив 232,8 миллиарда рублей. Налог на прибыль сократился на 26,8%, до уровня в 2,1 миллиарда рублей.

Активы ФПК выросли за год на 13,5% и составили 284,5 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 24,8%, до 66,3 миллиарда рублей, краткосрочные — уменьшились на 4,2%, до 35,2 миллиарда.

Федеральная пассажирская компания была создана как "дочка" РЖД в рамках реформы на железнодорожном транспорте для организации и управления пассажирскими перевозками дальнего следования. Компания начала хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК занимается перевозкой пассажиров, багажа и грузобагажа в поездах дальнего следования по территории РФ и в международном сообщении. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.