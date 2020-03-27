МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Организации, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автодорог, перейдут на особый режим работы в нерабочую неделю, сообщила пресс-служба Минтранса.

Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса в стране и мире объявил следующую неделю нерабочей. При этом глава государства отметил, что будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, банки и органы власти всех уровней.

"Минтранс России информирует, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции учреждения и организации, деятельность которых связана со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автодорог, необходимо перевести на особый режим работы", — говорится в сообщении.

Так, Минтранс рекомендовал не распространять режим нерабочих дней на непрерывно действующие организации в сфере дорожного хозяйства (органы управления дорожным хозяйством, владельцев автодорог общего пользования) и организации, имеющие принятые обязательства в рамках гражданско-правовых договоров в отношении автодорог общего пользования.

Также рекомендовано не распространять дополнительные нерабочие дни на оператора системы "Платон" и ряд других организаций, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием автодорог, включая поставщиков и производителей материалов, оборудования.

"Необходимо на каждом уровне определить работы, выполнение которых допустимо минимизировать либо отложить до стабилизации ситуации, при условии, что такое решение не приведет к снижению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автодорогам страны", — добавляется в сообщении.