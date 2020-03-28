МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Московское метро временно "переименовало" станции "Домодедовская" и "Бабушкинская" в "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская", чтобы напомнить пенсионерам о необходимости соблюдать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Пресс-служба опубликовала пост с фотографиями входов на станции, где заменены наклейки с названиями станций на "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская".

"Решили напомнить вам, кого нужно оберегать в первую очередь в это непростое время", — говорится в сообщении.

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции. Исключение действует только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.