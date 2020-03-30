МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Прилет россиян из-за рубежа в Москву будет осуществляться только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, в аэропорты иных субъектов — не более 200 человек в сутки, сообщает Росавиация.

"Решением оперативного штаба правительства РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции при организации вывоза российских граждан из иностранных государств приняты следующие временные ограничения. Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт "Шереметьево" с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки; прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах РФ, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки", — говорится в сообщении.