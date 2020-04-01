ВЛАДИВОСТОК, 1 апр /ПРАЙМ/. Ситуация с распространением коронавируса пока не повлияла на текущую работу авиакомпании "Чукотавиа", обеспечивающую внутренние рейсы на Чукотке, число рейсов сокращать не планируется.

Ранее член Совета Федерации от Магаданской области Анатолий Широков обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой включить дальневосточные авиакомпании, в том числе "Чукотавиа", в перечень системообразующих организаций российской экономики и принять дополнительные меры по их поддержке в связи с распространением коронавируса. Широков отмечает, что эти предприятия могут оказаться в кризисном положении, что в итоге скажется и на жителях, и на экономике региона.

"Пока выполняем рейсы, которые предусмотрены расписанием. На Чукотке коронавируса не зафиксировано", — сказал РИА Новости заместитель генерального директора "Чукотавиа" Вячеслав Сычёв.

Представитель отдела перевозок компании Наталья Ковалева отметила, что число рейсов не уменьшилось, и в ближайшее время сокращать их не планируется. Аналогичная ситуация и с сотрудниками компании.

"Все сотрудники работают в штатном режиме. Сокращений в связи с ситуацией (с коронавирусом) не было и не планируется", — отметила начальник отдела кадров "Чукотавиа" Оксана Черепанова.

На Чукотке на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. В регионе введен режим повышенной готовности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.