МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Россия с 00.00 4 апреля приостанавливает международные авиарейсы по вывозу россиян на родину, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину",- говорится в сообщении.