МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Сейчас рано говорить о закрытии Крымского моста в целях предотвращения распространения коронавируса, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью на телеканале "Россия 24".

"Я думаю, что рано. Динамика каждый день изменяется, давайте посмотрим. Я не хочу прогнозы давать — это вещь неблагодарная. Делаем все возможное, чтобы остановить эпидемию. Посмотрим, в воскресенье у нас будут приняты основные решения по работе на следующей неделе", — ответил Аксенов на вопрос журналиста о возможном закрытии Крымского моста.

По последним данным, в Крыму выявлено 18 случаев заражения коронавирусом. В соседнем субъекте – городе федерального значения Севастополе – пять. При этом в двух субъектах введен режим общей самоизоляции населения. Прекращено автобусное сообщение с другими регионами. Севастополь установил блокпосты для проверки всего въезжающего транспорта из Крыма 31 марта, позже аналогичный блокпост был установлен крымскими властями на мосту через Керченский пролив.