МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" уточнила, что количество внутренних рейсов будет сокращено с 4 апреля, а не с 6, как сообщалось ранее. Компания уточнила также количество дальневосточных направлений, по которым сокращает полеты "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и порядок перебронирования пассажиров отменённых рейсов.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 6 апреля временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях из-за существенного снижения спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан.

"Аэрофлот" ранее опубликовал расписание рейсов на 6-12 апреля, теперь же на сайте вместо этого появилось расписание на 4-10 апреля. В расписании по-прежнему значатся рейсы из Москвы в 55 городов РФ, а также рейс Сочи-Симферополь. Наибольшее количество рейсов остается в Санкт-Петербург, как и сообщалось ранее, частота полетов туда сократилась в два раза, со 140 до 70 рейсов в неделю (10 рейсов в день).

Кроме того, уточняется количество дальневосточных направлений, по которым сокращает частоту полетов "Россия" — их пять, а не четыре: не только Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, но и Магадан.

В сообщении также говорится, что пассажирам отмененных рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые (ранее сообщалось, что они "будут перебронированы").