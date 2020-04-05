БАРНАУЛ, 5 апр — ПРАЙМ. Республика Алтай полностью приостановила авиасообщение с Москвой из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает оперативный штаб республики.

"С 1 апреля рейсы приостановила авиакомпания "Победа", с сегодняшнего дня отменены рейсы S7. Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции", – цитирует штаб слова главы региона Олега Хорохордина.

В авиакомпаниях подчеркнули, что "Победа" приостановила рейсы внутри страны до 31 мая, S7 на данный момент отменила "алтайские" рейсы до 23 апреля.

Власти Республики Алтай приняли решение о введении режима самоизоляции для жителей региона до 30 апреля. В условиях режима самоизоляции жители не должны покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы, которая не приостановлена, к ближайшему продовольственному магазину, к мусорным контейнерам. Разрешается выгул собак не далее 100 метров от дома.

В настоящий момент в Республике Алтай пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.