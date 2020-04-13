ВЛАДИВОСТОК, 13 апр /ПРАЙМ/. Авиазвод "Прогресс" в Приморье с понедельника в полном объеме возобновил работу, сообщил РИА Новости зампредседателя профсоюзной организации предприятия Олег Неплюев.

На прошлой неделе "Прогресс" работал в ограниченном режиме: на предприятии трудилось около 10% персонала. Сообщалось, что с 13 апреля к работе будет привлечено порядка 30% всех сотрудников для выполнения ключевых производственных задач, в том числе в рамках гособоронзаказа. На прошлой неделе сотрудники швейного цеха авиазавода "Прогресс" в Арсеньеве сшили более 8 тысяч многоразовых масок для работников завода.

"Все предприятие приступило к работе. Рассматривается вопрос о переходе на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, у кого хронические заболевания. Остальные все в полном объеме вышли", — сказал Неплюев.

Ранее сообщалось, что сотрудник завода, вернувшийся из Египта, умер во Владивостоке, у него был диагностирован коронавирус. Сейчас под наблюдением в госпитале находятся еще двое сотрудников "Прогресса", тесты на коронавирус у них отрицательные. Еще два сотрудника завода заразились COVID-19 в заграничной командировке. Они находятся на изоляции в этой стране (в какой именно, не уточняется).

"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.