МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Пилоты и бортпроводники низкобюджетной авиакомпании "Победа" во время приостановки полетов лоукостера и самоизоляции из-за пандемии коронавируса учатся и занимаются спортом, рассказали РИА Новости в пресс-службе лоукостера.

"Победа" на фоне снижения авиаперевозок и пандемии коронавируса с 1 апреля по 31 мая приостановила выполнение всех своих рейсов. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности позволит перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

"Наши пилоты продолжают проходить все виды периодической наземной подготовки и подготовки на тренажерах для поддержания постоянной готовности к полетам. В "Победе" внедрены самые передовые методы подготовки с применением дистанционных, интерактивных программ от мировых лидеров отрасли. Внедрена система, которая исключает оформление бланков на бумаге, отслеживает всю историю тренировок пилотов и позволяет выстраивать сценарии тренировки на фактических данных пилота с индивидуальным подходом", — сказали в пресс-службе.

На период простоя организованы вебинары и видеоконференции для пилотов по развитию нетехнических навыков, программам эффективного управления и использования ресурсов экипажа, по особенностям летной эксплуатации в предстоящий сезон полетов.

"Мы получили бесплатный доступ к online курсам от Eurocontrol и даем возможность пилотам и специалистам по навигационным расчетам пройти обучение. Многие пилоты используют свое время в отпуске для повышения уровня английского языка. Бортпроводники также проходят курсы подготовки и английского языка, занимаются спортом дома, чтобы сохранить отличную физическую форму к началу полетов", — сообщили в пресс-службе.