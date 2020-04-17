КИЕВ, 17 апр /ПРАЙМ/. Украинской авиации понадобится два года, чтобы вернуться к докризисному режиму, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин, который предварительно продлится до 24 апреля. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.

"Вернуться к докризисному режиму, особенно в части авиации, — наши прогнозы, что это еще требует дополнительных двух лет", — сказал он в пятницу в эфире "24 канала".

Он пояснил, что само авиасообщение, в том числе регулярные пассажирские перевозки, возобновится раньше. Тем не менее рынок зависит от международной ситуации. Министр подчеркнул, что прогнозирует возобновление регулярного авиасообщения до конца лета 2020 года. "Регулярные, я думаю, что сентябрь — вполне вероятно, я даже думаю, что даже раньше — до конца лета", — добавил он.

По последним данным минздрава, число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 501, до 4662, за все время скончались 125 человек, выздоровели 246. При этом в Киеве, по данным ведомства, всего заболели 705 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 135 тысяч человек скончались.