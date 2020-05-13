МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Самый существенный среди видов транспорта России спад из-за коронавируса произошел в авиации, объем перевозок внутри страны упал на 85%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиапервозок.

"Как уже отмечал, из-за эпидемии коронавирусной инфекции воздушное сообщение и в нашей стране, и за рубежом столкнулось с вынужденными ограничениями. В авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта. Объем перевозок на внутренних рейсах сократился в разы, на 88%, 85%. Остановилось международное сообщение. Ну, почти остановилось. Здесь сокращение на 90 с лишним процентов", — сказал Путин.

"Количество пассажиров в российских аэропортах снизилось до минимального уровня. Компании, аэропорты теряют доходы, что, конечно, сказывается на их финансовом положении. И, самое главное, на сотрудниках, на благополучии людей, занятых в сфере авиаперевозок", — добавил он.

Необходимо обеспечить надежное качественное авиасообщение в России, чтобы отрасль видела перспективы развития, заявил президент.

Он отметил, что на прошлой неделе по итогам совещания по транспорту было дано поручение особо поддержать аэропорты в условиях эпидемии, выделить почти 11 миллиардов рублей федеральных средств на их неотложные нужды.

"Прошу руководителей федеральных ведомств доложить, как на практике реализуются принятые решения", — сказал Путин в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

"Подчеркну, наша общая задача — обеспечить надежное, качественное и безопасное авиасообщение в РФ, при этом важно, чтобы отрасль видела перспективы развития", — заявил президент.

Необходимо загрузить заказами российские авиастроительные заводы, повысив спрос на отечественные самолеты, заявил Путин.

"Принципиальный вопрос — загрузить заказами наши авиастроительные заводы, повысить спрос на российские самолеты. Это даст стимул для создания рабочих мест, модернизации производств, освоения новых моделей воздушных судов", — сказал он.

Путин поручил министру транспорта РФ Евгению Дитриху доложить о том, какие структурные изменения ожидаются в авиаотрасли в ближайшие годы.

"Прошу министра транспорта сегодня рассказать, какие структурные изменения в отрасли ожидаются на горизонте ближайших лет и что в связи с этим планирует делать правительство", — сказал он в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Он уточнил, что поговорить нужно не только о большой авиации, но и о малой и специальной авиации.

АВИАЛИЗИНГ

Новая программа лизинга должна быть запущена в авиаотрасли, лизинговым компаниям необходимо дать госгарантии, отметил президент.

"…Запустить новую программу поддержки и лизинга, эксплуатации российских воздушных судов, для этого на 2020-2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов", — сказал Путин.

"По оценкам, такая программа только за два первых года позволит обеспечить выпуск более 59 новых гражданских самолетов на наших заводах", — добавил он, подчеркнув, что механизм субсидирования лизинга надо сделать более простым и оперативным для перевозчиков и производителей самолетов, в том числе привязать субсидию к покупке конкретного борта.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент.

На совещании президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.

"Доходы бюджета сократились, существенно сократились. А мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдельные предприятия. Если мы это делаем, то тогда нужно доводить это все до конца, иначе результата, которого мы ожидаем и которого люди ожидают от нас, достигнуто не будет", — сказал Путин.