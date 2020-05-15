МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Репрессии против верующих и нарушения прав человека в Черногории ставят вопрос о том, чтобы Россия рассмотрела возможность не возобновлять авиасообщение с ней, поскольку нет гарантий безопасности для туристов в этой стране, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов.

Ранее Гаврилов осудил действия властей Черногории за задержание семерых священнослужителей Сербской православной церкви, в частности, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия.

"Агрессивная позиция черногорских властей, которые действуют явно не в интересах единства своей страны, объясняется вмешательством внешних сил. Неутихающие массовые репрессии против верующих и нарушение прав человека в Черногории ставят вопрос о рассмотрении Россией возможности невозобновления регулярного авиасообщения и туристических чартерных рейсов в Черногорию, поскольку отсутствуют гарантии безопасности для наших туристов на территории данного государства", — сказал депутат РИА Новости.

Священнослужители Сербской православной церкви были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. Как заявил РИА Новости в четверг руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич, владыку Иоанникия и священников содержат в условиях, не соответствующих требованиям минздрава, и могут продлить задержание еще на 30 суток.

В пятницу утром толпа людей собралась перед Основным судом города Никшич в ожидании решения. Там же находится митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, который указал, что власти Черногории такими задержаниями приведут страну к гражданской войне.