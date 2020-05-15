ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая /ПРАЙМ/. Власти Калужской области не получали официальных уведомлений об увольнениях работников завода "Фольксваген Груп Рус", сообщил РИА Новости представитель областного правительства.

В пятницу в группе "Профсоюз АСМ завода Фольксваген" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что на предприятии в Калуге принято решение о сокращении численности штата. По данным профсоюза, сотрудникам производства предложили расторгнуть трудовые договора за шесть окладов, если они напишут заявление до вечера пятницы.

"Официальных уведомлений от Volkswagen в министерство экономики и министерство труда Калужской области не поступало", — сказал собеседник агентства.