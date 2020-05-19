ТАШКЕНТ, 19 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания Uzbekistan Airways во вторник доставит чартерным рейсом 41 россиянина из Ташкента в Санкт-Петербург после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.

"Чартерный рейс Uzbekistan Airways вылетел 19 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 8.40 (6.40 мск). На борту – 41 гражданин России", — сказал представитель посольства. Это уже третий чартер из столицы Узбекистана в РФ после длительной паузы. В минувшие выходные Uzbekistan Airways также доставил 191 россиянина в Ростов-на-Дону и Казань.

По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину было вывезено более 2,7 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.