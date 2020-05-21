КИЕВ, 21 мая /ПРАЙМ/. Специальным эвакуационным рейсом из Парижа в Киев возвращаются 170 украинцев, об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

Ранее власти Украины решили возобновить вывозные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Сегодня на борту спецрейса Париж-Киев 170 украинцев. С начала пандемии COVID-19 спецрейсами МАУ и SkyUp из Франции в Украину вернулись 4194 украинца", — написал Шамшур в своем Twitter.

Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции с помощью приложения "Действуй дома". Им должны будут пользоваться все граждане, которые возвращаются на Украину из других стран. Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.