ПЕРМЬ, 22 мая /ПРАЙМ/. Минпромторг России рассчитывает, что ограничения из-за пандемии COVID-19 не скажутся на сроках испытаний и старте серийных поставок самолетов МС-21 в 2021 году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сохраняя все требования по безопасности, связанные с пандемией COVID-19, нужно учитывать изначально заложенные графики испытаний, чтобы в этом году завершить основные работы, а в 2021 году получить сертификаты и начинать отгрузку нашим главным потребителям этого самолета. Если будут сильные императивные меры из-за ситуации с коронавирусом, то мы можем сильно вылететь по срокам", — сказал Мантуров журналистам во время визита на "ОДК — Пермские моторы".

Российский министр добавил, что после начала поставок самолеты поступят российским авиакомпаниям. "Мы имеем предварительные заказы от зарубежных поставщиков, но в первую очередь будем обеспечивать поставку российским авиакомпаниям, у нас достаточно заказов, в том числе для стран ЕАЭС, СНГ. А дальше будем двигаться за внешний контур", — сказал он.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот". В настоящее время лайнер проходит испытания с двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, однако на этот год запланировано начать испытания с отечественными двигателями ПД-14.