ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в международный аэропорт Екатеринбурга, следует из данных онлайн-табло "Кольцово".

Согласно этим данным, рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" U6 8954 "Душанбе – Екатеринбург" прибыл в 2.23 (0.23 мск) в среду.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.